Perugia cantiere Metrobus | blocchi e limiti a 30 km h in San Sisto

Dal 22 aprile al 31 maggio 2026, la viabilità di viale San Sisto e via Luigi dalla Picella sarà interessata da modifiche a causa dei lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit. Durante questo periodo, si terranno blocchi e limitazioni di velocità a 30 kmh lungo le strade coinvolte, con l’obiettivo di permettere l’avanzamento del cantiere e la sicurezza dei cantieri stessi.

Dal 22 aprile al 31 maggio 2026, la viabilità di viale San Sisto e via Luigi dalla Picella subirà trasformazioni significative a causa dei cantieri per la prima linea del Bus Rapid Transit (BRT) a Perugia. L’ordinanza n. 634, approvata dal Comune il 17 aprile 2026, introduce restrizioni cruciali per permettere l’avanzamento dei lavori infrastrutturali strategici per il trasporto pubblico locale. Nuovi limiti e restringimenti per il cantiere del Metrobus. La gestione del traffico nel tratto che va dal civico 461 di viale San Sisto fino alla linea ferroviaria prevederà una riduzione della carreggiata, gestita tramite transenne e segnaletica specifica, attiva anche durante le ore notturne per garantire la sicurezza dei passanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, cantiere Metrobus: blocchi e limiti a 30 km/h in San Sisto Notizie correlate Metrobus, nuova ordinanza in viale San SistoNuova ordinanza in viale San Sisto per consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit a Perugia. Metrobus, via libera alla variante su viale San SistoMetrobus, via libera alla variante di progetto per la viabilità su viale San Sisto. Tutti gli aggiornamenti I cantieri del Metrobus. Crescono i disagi. A San Sisto c’è la navettaIl Comune mette in campo un autobus per la zona interessata dai lavori. Viaggerà tra il lunedì e il venerdì e costerà fino alla fine dell’anno 119mila euro. I lavori del Metrobus vanno avanti e con ... lanazione.it Cantieri del Brt a Perugia, viale San Sisto diviso in due per un mesePERUGIA - Proseguono i cantieri, avviati da tempo, nel cuore di San Sisto, lungo il viale principale del quartiere dove fino a metà giugno sarà in vigore un nuovo provvedimento sulla circolazione. Si ... ilmessaggero.it