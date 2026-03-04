Mostra Unsettled al Chiasso Perduto

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Questa mostra nasce come spazio di attraversamento, come un territorio di dialogo vivo, instabile, in cui le pratiche artistiche si rispecchiano e si mettono in tensione. Chiasso Perduto, diventa luogo liminale dove il concetto di appartenenza è interrogato attraverso il corpo, la memoria, l’assenza e la traccia. Gli artisti coinvolti condividono una linea sottile che connette l’identità individuale e quella collettiva. Le opere diventano segni di una negoziazione continua con l’origine, con il territorio, con il tempo, con il corpo, con l’appartenenza irrisolta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Al Chiasso Perduto la mostra "Invisibilità ordinarie" di Nathalie MaufroyL’installazione di Nathalie Maufroy, artista belga residente al Chiasso Perduto, abita una soglia instabile, un confine deliberatamente sfuocato tra...

Al Chiasso Perduto arriva "Sotto Scritto", evento fra arte e modaIn questa edizione degli eventi dedicati all’incontro fra arte e moda presentati da Alexandra Marie, ritroviamo ciò che ormai è parte del suo...