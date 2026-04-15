Crespina - Giovanna D’Arco e il suo Michele Arcangelo – Mostra di Diego Piccaluga

A Crespina è stata inaugurata una mostra che raccoglie quaranta ritratti di Giovanna D’Arco, realizzati dall’artista Diego Piccaluga. Le opere sono derivazioni di fotogrammi tratti dal film del 1928 diretto da Dreyer, e sono state elaborate dall’artista stesso. La presentazione si concentra sulla rappresentazione visiva della figura storica e sulla reinterpretazione artistica delle immagini cinematografiche del film.

Mostra di 40 ritratti di Giovanna D’Arco, fotogrammi dal film del 1928 di Dreyer elaborati da Diego Piccaluga.La mostra si svolge dal 16 al 30 maggio, due date significative. nella vicenda della “pulzella d’Orleans” (canonizzazione: 16 maggio, 1920 – martirio: 30 maggio 1431).“Giovanna D’Arco.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il SignoreParrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore Programma 13-14 marzo 2026 Venerdì 13 Marzo Ore 18. Benedizione degli animali in San Michele ArcangeloUna bellissima occasione per riunire tutti gli amanti degli animali che s’incontreranno in piazza XX Settembre domenica 25 gennaio alle 11 per la... Contenuti utili per approfondire La storia continua nella grotta consacrata da San Michele ArcangeloLui è il guerriero con la spada sguainata, lo strenuo difensore della fede cristiana, una figura di fondamentale importanza in Puglia È il guerriero con la spada sguainata, lo strenuo difensore della ... lagazzettadelmezzogiorno.it La chiesa di San Michele all’Arco, una biblioteca a due passi dal ParadisoÈ una domanda sicuramente difficile a cui rispondere, anche perché raramente un edificio può contenere migliaia di libri e documenti, tuttavia a Bergamo vi è l’opportunità di incontrare un esemplare ... bergamonews.it