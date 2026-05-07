L'opposizione nel Comune di Castelnovo solleva dubbi riguardo agli incarichi e ai fondi destinati alla comunicazione. In particolare, si chiedono chiarimenti sulla figura professionale collegata alla giunta che riceverà l'incarico e sulla ripartizione dei 26.000 euro disponibili. La questione riguarda anche i criteri adottati per assegnare tali risorse e il ruolo di eventuali consulenti esterni coinvolti.

? Cosa scoprirai Chi è il professionista legato alla giunta che riceverà l'incarico?. Come sono stati ripartiti i 26.000 euro per la comunicazione?. Perché l'opposizione chiede la rimodulazione immediata delle deleghe assessoriali?. Quali conseguenze avranno le accuse di conflitto d'interessi sulla maggioranza?.? In Breve Incarico da 6.000 euro contestato insieme a oltre 20.000 euro già stanziati.. Nardini, Briglia, Casotti e Beretti sostengono la denuncia di Tacconi in aula.. Minoranza chiede rimodulazione deleghe per evitare conflitti d'interesse tra giunta e privati.. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Castelnovo, il gruppo di opposizione Castelnovo al Centro ha lanciato duri attacchi alla maggioranza per presunte irregolarità nella gestione delle deleghe assessoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnovo, opposizione: dubbi su incarichi e fondi per la comunicazione

Notizie correlate

Covid, indagine su 500mila euro e mascherine: dubbi su fondi UcoiiLa Commissione d’inchiesta sul Covid ha ufficialmente preso in carico le rivelazioni riguardanti i flussi finanziari e i dispositivi sanitari...

Ex Villaggio Tav: l'opposizione chiede chiarezza su fondi Pnrr e gestione alloggiIl Movimento 5Stelle, insieme ad altre forze di opposizione (come si legge in una nota stampa), ha depositato la richiesta ufficiale per una...