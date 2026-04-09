Ex Villaggio Tav | l' opposizione chiede chiarezza su fondi Pnrr e gestione alloggi
Il Movimento 5 Stelle e altre forze di opposizione hanno presentato una richiesta ufficiale per istituire una commissione consiliare con sopralluogo nell’area dell’ex Villaggio Tav. La richiesta viene comunicata tramite nota stampa e riguarda la gestione dei fondi PNRR e lo stato degli alloggi nella zona. La decisione segue le preoccupazioni espresse sull’utilizzo delle risorse e sulla condizione dell’area.
Il Movimento 5Stelle, insieme ad altre forze di opposizione (come si legge in una nota stampa), ha depositato la richiesta ufficiale per una commissione consiliare con sopralluogo nell'area dell'ex Villaggio Tav. Al centro dell'istanza ci sono i fondi del progetto Pinqua (programma innovativo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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