Ex Villaggio Tav | l' opposizione chiede chiarezza su fondi Pnrr e gestione alloggi

Il Movimento 5 Stelle e altre forze di opposizione hanno presentato una richiesta ufficiale per istituire una commissione consiliare con sopralluogo nell’area dell’ex Villaggio Tav. La richiesta viene comunicata tramite nota stampa e riguarda la gestione dei fondi PNRR e lo stato degli alloggi nella zona. La decisione segue le preoccupazioni espresse sull’utilizzo delle risorse e sulla condizione dell’area.