Castelli Calepio auto travolge un ciclista | muore il 19enne Nicola Belbruti

Un incidente mortale si è verificato oggi a Castelli Calepio, dove un’auto ha investito un ciclista di 19 anni. L’incidente ha causato la perdita della vita del giovane, che viaggiava in bicicletta al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

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Castelli Calepio (Bergamo), 7 maggio 2026 – Lo schianto, la bicicletta che viene sbalzata via e la tragedia che è costato la vita a Nicola Belbruti, un ragazzo di 19 anni. Il bruttissimo incidente è avvenuto ieri sera a Castelli Calepio, dove il giovane, residente in paese, è morto in sella alla sua bicicletta dopo uno schianto contro un’auto. La dinamica. L’incidente è avvenuto in via Gabriele D’Annunzio, lungo la provinciale 91. Il ciclista intorno alle 19,30, procedeva all’altezza di via Gabriele D’annunzio, procedeva vicino alla farmacia della zona, a poca distanza da una rotatoria, in un tratto di strada separato da uno spartitraffico. Ancora in fase di accertamento la dinamica e la sua esatta ricostruzione e responsabilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castelli Calepio, auto travolge un ciclista: muore il 19enne Nicola Belbruti Notizie correlate Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio, giovane ciclista muore a soli 19 anniTragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio: Nicola muore a soli 19 anniTragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista di 19 anni, Nicola Belbruti, ha perso la vita in seguito a un grave... Approfondimenti e contenuti Castelli Calepio, auto travolge un ciclista: muore il 19enne Nicola BelbrutiFatale uno schianto frontale, contro una vettura guidata da un 25enne, avvenuto nella bergamasca lungo la provinciale 91 ... ilgiorno.it Ciclista di 19 anni muore travolto da un’auto a Castelli Calepio nella BergamascaUn ciclista di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Castelli Calepio (Bergamo): il giovane è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato ... fanpage.it