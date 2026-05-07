A Castellammare di Stabia, un ragazzo di 14 anni si trovava sugli scogli quando ha chiamato i carabinieri, dicendo di avere un problema di natura psicologica. I militari sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a mettersi in contatto con lui, portando al suo salvataggio in circa sette minuti. Nessuna altra informazione sulla vicenda è stata resa nota.

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso dai carabinieri dopo aver chiesto aiuto per un forte disagio psicologico. L’intervento è avvenuto a Castellammare di Stabia (Napoli) nella serata di ieri, quando il giovane, trovandosi sugli scogli del lungomare, ha contattato la centrale operativa. Il tempestivo dialogo con il Vice Brigadiere ha permesso di evitare conseguenze più gravi, portando il minore in salvo e affidandolo ai genitori. La richiesta di aiuto: una telefonata che ha fatto la differenza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio alle 20.20 quando il telefono della centrale operativa della compagnia di Castellammare di Stabia ha squillato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Castellammare di Stabia, 14enne sugli scogli chiama i militari: "Ho una cosa psicologica", salvato in 7 minuti

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