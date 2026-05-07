castellammare 14enne aiutato dai carabinieri al telefono

A Castellammare, un ragazzo di 14 anni è stato soccorso dai Carabinieri dopo aver chiamato la centrale operativa. La conversazione è durata più di sette minuti, durante i quali i militari hanno mantenuto il contatto con il giovane. Successivamente, il ragazzo è stato raggiunto dai Carabinieri e affidato ai genitori. L’intervento si è concluso con il trasferimento del minorenne in sicurezza.

Conversazione di oltre 7 minuti con la centrale operativa: il giovane raggiunto e affidato ai genitori dopo l’intervento dei militari.. “ Carabinieri Castellammare, prego”. “ Buona sera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica ”. Inizia così la telefonata tra il Vice Brigadiere della centrale operativa e un ragazzo di 14 anni. Siamo a Castellammare di Stabia, sono le 20.20 e nella centrale operativa della locale compagnia squilla il telefono. Il militare risponde e dall’altro capo della cornetta c’è la voce di un ragazzo. Ha 14 anni e un forte disagio depressivo lo sta tormentando. Scuola, amicizie e la difficoltà – come spesso accade a quella età – di relazionarsi con i propri genitori.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Castellammare, 14enne chiama i carabinieri dagli scogli: “È una cosa psicologica”

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