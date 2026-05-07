Castellammare 14enne aiutato dai Carabinieri al telefono

Da puntomagazine.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castellammare, un ragazzo di 14 anni è stato soccorso dai Carabinieri dopo aver chiamato la centrale operativa. La conversazione è durata più di sette minuti, durante i quali i militari hanno mantenuto il contatto con il giovane. Successivamente, il ragazzo è stato raggiunto dai Carabinieri e affidato ai genitori. L’intervento si è concluso con il trasferimento del minorenne in sicurezza.

Conversazione di oltre 7 minuti con la centrale operativa: il giovane raggiunto e affidato ai genitori dopo l’intervento dei militari.. “ Carabinieri Castellammare, prego”. “ Buona sera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica ”. Inizia così la telefonata tra il Vice Brigadiere della centrale operativa e un ragazzo di 14 anni. Siamo a Castellammare di Stabia, sono le 20.20 e nella centrale operativa della locale compagnia squilla il telefono. Il militare risponde e dall’altro capo della cornetta c’è la voce di un ragazzo. Ha 14 anni e un forte disagio depressivo lo sta tormentando. Scuola, amicizie e la difficoltà – come spesso accade a quella età – di relazionarsi con i propri genitori.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

castellammare 14enne aiutato dai carabinieri al telefono
© Puntomagazine.it - Castellammare, 14enne aiutato dai Carabinieri al telefono

Castellammare, 14enne chiama i carabinieri dagli scogli: “È una cosa psicologica”

Video Castellammare, 14enne chiama i carabinieri dagli scogli: “È una cosa psicologica”

Notizie correlate

Leggi anche: Castellammare, “non sto bene”: 14enne chiama i carabinieri dagli scogli, salvato dopo un lungo dialogo al telefono

Ragazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto: salvato dai carabinieriI carabinieri hanno salvato un ragazzino di 14 anni che era disperato sugli scogli di Castellammare di Stabia.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Castellammare, quattordicenne chiede aiuto ai carabinieri: rassicurato al telefono e salvato; Castellammare di Stabia, il 14enne chiama ai carabinieri dagli scogli: Sono triste, ho bisogno di aiuto; Ragazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto: salvato dai carabinieri; Castellammare, 14enne chiama i carabinieri e chiede aiuto: Per una cosa psicologica.

castellammare 14enne aiutato daiRagazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto: salvato dai carabinieriI carabinieri hanno salvato un ragazzino di 14 anni che era disperato sugli scogli di Castellammare di Stabia. Il giovane rischiava di scivolare. Soccorso dai militari. fanpage.it

castellammare 14enne aiutato daiChiama i carabinieri dagli scogli e chiede aiuto: salvato 14enne con disagio psicologicoUn 14enne che si trovava sulla scogliera di Castellammare di Stabia ha chiesto aiuto ai carabinieri che lo hanno rassicurato al telefono e tratto in salvo. Carabinieri Castellammare, prego. Buona ... napolitoday.it

Trova facilmente notizie e video collegati.