Il Comune di Ascoli ha programmato una serie di incontri pubblici con i cittadini per illustrare le nuove modalità di conferimento dei rifiuti indifferenziati. Questi incontri sono stati avviati per spiegare come devono essere utilizzati i cassonetti dedicati alla raccolta dell’indifferenziata. L’obiettivo è coinvolgere le famiglie e fornire tutte le informazioni necessarie per l’adozione delle nuove procedure di smaltimento.

Il Comune di Ascoli avvia una serie capillare di incontri pubblici per accompagnare le famiglie verso le nuove modalità di conferimento del rifiuto secco. Non si tratta solo di un passaggio tecnico, ma di un’operazione di coinvolgimento diretto che punta a chiarire dubbi e favorire un cambiamento graduale nelle abitudini quotidiane. Il calendario partirà il 18 maggio e proseguirà nelle settimane successive toccando quartieri e frazioni. I momenti di confronto saranno ospitati nei luoghi più frequentati dalla comunità, come sestieri e parrocchie, scelti proprio per facilitare la partecipazione. Al centro degli incontri ci saranno i nuovi cassonetti intelligenti destinati al secco, già in fase di installazione sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cassonetti per l’indifferenziata, l’Arengo incontra i cittadini

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