Referendum l' Anpi incontra i cittadini a San Salvo

Sabato 14 marzo alle 18:30 nell'Officina della Cultura di San Salvo, il circolo Anpi si riunirà con i cittadini per discutere dei quesiti del referendum programmato per il 22 e 23 marzo. L'incontro mira a fornire chiarimenti e rispondere alle domande sulla consultazione elettorale. La riunione si svolgerà nel rispetto delle modalità condivise dall'organizzazione.

Saranno presenti il magistrato Gabriella De Lucia, la coordinatrice provinciale Società Civile per il No Gabriella Galante e l'avvocato Fabio Giangiacomo Sabato 14 marzo, alle ore 18,30, nell'Officina della Cultura a San Salvo il circolo Anpi incontrerà la cittadinanza per analizzare insieme i quesiti del Referendum del 22 e del 23 marzo.

