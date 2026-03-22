cassonetti e pontili problemi seri cittadini stanchi della situazione

I cittadini esprimono preoccupazione riguardo ai cassonetti interrati e alle concessioni demaniali, evidenziando problemi che persistono da tempo. La situazione nel porto è critica e c’è il timore che non possa essere pronto in tempo per la prossima stagione. Si discute anche della possibilità di riprendere in gestione i vecchi concessionari, mentre la situazione rimane irrisolta.

Sui cassonetti interrati e sulle concessioni demaniali i cittadini sono stanchi. Il porto rischia di non essere pronto per la stagione e si apre l’ipotesi dei vecchi concessionari. Il gruppo di minoranza Svolta per l’Argentario riapre il discorso sui lavori per i nuovi contenitori anche in virtù della raccolta firme lanciata a Porto Ercole. "Maturata, ma tutt’altro che chiarita, la vicenda shock dei cassonetti seminterrati – dice il capogruppo Marco Nieto –. Mentre si attende l’esito di una raccolta firme che la dice lunga sul clima cittadino (si può firmare al Bar centrale, Bar Sport, Farmacia, Edicola da Cristina De Dominicis, Massimi, Macelleria Antongini, Hotel Conchiglia, Alimentari sulla 167 e La Sirena), un nuovo fronte critico si apre sul porto di Porto Ercole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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