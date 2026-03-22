squadre antincendio al via i corsi per volontari della protezione civile

Tempo di lettura: 2 minuti È partita oggi la formazione per i volontari di Protezione Civile della Regione Campania volta ad acquisire le conoscenze necessarie per essere impiegati nelle squadre antincendio boschive regionali. Al termine di questo primo modulo formativo, cosiddetto corso base e della durata di una settimana, i volontari conseguiranno l’attestazione necessaria all’iscrizione alla sottosezione P-Pattugliamento e Incendi di Interfaccia, la prima del servizio Anti Incendi Boschivi (Aib). I volontari, così qualificati e abilitati, potranno essere impegnati sin dalla prossima estate nelle attività di pattugliamento incendi. I. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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