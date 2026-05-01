Protezione civile Open Day al Baluardo con mezzi e volontari

Sabato 9 maggio si svolgerà un Open Day della Protezione Civile presso il Baluardo San Paolino. L’evento è stato annunciato dall’assessore e vice sindaco durante un incontro con il dirigente comunale incaricato della Protezione Civile, tenutosi nella casermetta del baluardo. Durante la giornata saranno esposti mezzi e volontari coinvolti nelle attività di protezione civile, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le modalità di intervento.

Sabato 9 maggio Open Day della Protezione Civile: lo annuncia l’assessore e vice sindaco Fabio Barsanti, in compagnia del dirigente comunale alla Protezione Civile Maurizio Prina, in un incontro tenuto non casualmente nella casermetta del baluardo San Paolino. La manifestazione si terrà dalle ore 9 alle 13 del sabato proprio nello spazio del baluardo e vedrà coinvolte tutte le associazioni di volontariato che si occupano di questo delicato settore. "E’ una manifestazione che si inserisce nel percorso partecipativo – spiega Barsanti – grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e abbiamo deciso di realizzarlo non casualmente dopo le iniziative con le scuole che sabato sono invitate a partecipare alla giornata".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protezione civile. Open Day al Baluardo con mezzi e volontari Notizie correlate Radio e Protezione Civile. Volontari a lezione con l’associazione AnpanaSuccesso dell’attività formativa, organizzata da Anpana Lucca OdV, tenutasi sabato presso la Delegazione Cesvot di Lucca, dedicata alle tecniche di... Squadre antincendio, al via i corsi per volontari della Protezione CivileTempo di lettura: 2 minuti È partita oggi la formazione per i volontari di Protezione Civile della Regione Campania volta ad acquisire le conoscenze... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Protezione civile. Open Day al Baluardo con mezzi e volontari; Organizzazioni e pratiche per la gestione delle emergenze: l'open day della Protezione Civile al baluardo San Paolino; Notizie - Avviso - Open Day per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica; Organizzazioni e pratiche per la gestione delle emergenze: l'open day della Protezione Civile al baluardo San Paolino. Protezione Civile, open day per sensibilizzare studentiDue giorni di open day al presidio logistico della Protezione Civile a San Marco Evangelista (Caserta) per sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, su quelle che sono le attività e ... ansa.it Protezione Civile, cittadini e studenti protagonisti all’Open Day di MercoglianoSi è conclusa con grande successo la giornata dedicata all’Open Day provinciale della Settimana Nazionale della Protezione Civile, svoltasi ieri, giovedì 9 ottobre presso il Centro Operativo della ... irpinianews.it OPEN DAY MELANOMA E TUMORI DELLA PELLE Sabato 30 maggio dalle 8.30 alle 12.30 presso il Monoblocco dell'Azienda, in occasione del National Melanoma & Skin Cancer Awareness Month, l'UOC Chirurgia Plastica propone consulti informativi e der - facebook.com facebook