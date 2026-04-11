Sondrio ferito alla gola con una mannaia | 30enne arrestato dopo la fuga

Un uomo di 30 anni è stato fermato nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile 2026 a Sondrio, dopo aver ferito un suo connazionale nigeriano con una mannaia da 20 centimetri. L’aggressione è avvenuta in un'area pubblica e l’uomo è stato arrestato subito dopo la fuga. La vittima ha riportato una ferita alla gola e è stata soccorsa sul posto. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Un uomo di trent’anni è stato arrestato in flagranza di reato a Sondrio nel primo pomeriggio di questo sabato 11 aprile 2026, dopo aver aggredito un suo connazionale nigeriano con una mannaia da 20 centimetri. L’episodio violento si è consumato in via Maffei, nel quartiere della Piastra, dove l’aggressore ha colpito la vittima al collo prima di tentare la fuga tra le vie della zona sud ovest del capoluogo. La dinamica dell’aggressione nel quartiere La Piastra. L’accaduto ha scosso la tranquillità del pomeriggio in via Maffei poco dopo le ore 13:00. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’aggressione è stata il culmine di un violento scontro fisico tra i due giovani stranieri, le cui motivazioni sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sondrio, ferito alla gola con una mannaia: 30enne arrestato dopo la fuga Sangue in pieno giorno a Sondrio: 30enne colpisce alla gola un uomo con una mannaia di 20 centimetriSondrio, 11 aprile 2026 – Lo ha colpito al collo con una mannaia dalla lama lunga 20 centimetri e ora si trova in carcere il trentenne nigeriano che... Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in...