Caso Testolin | l’UV approva il ricorso per il ritorno del Presidente

L’Unione Europea ha approvato il ricorso presentato dal Presidente sospeso, aprendo la strada al suo possibile ritorno in carica. A breve, sarà emessa una decisione sulla sospensione che ha tenuto il leader fuori dall’ufficio negli ultimi 56 giorni. La questione riguarda il ripristino delle funzioni e la fine dell’interim temporaneo, mentre si attende l’atto ufficiale che determinerà il futuro amministrativo della Regione.

? Cosa scoprirai Come potrà Testolin riprendere le funzioni dopo la sospensiva imminente?. Quali sono i 56 giorni che decidono il destino della Regione?. Perché la Giunta potrà finalmente operare senza i vincoli della prorogatio?. Chi dovrà esprimersi domani per confermare o smentire la linea UV?.? In Breve Voto unico contrario dei delegati UV presso la sede di Saint-Christophe.. Ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale civile di Aosta.. Sospensiva imminente per evitare nuove elezioni entro 56 giorni.. Prossima decisione della maggioranza prevista per domani sulla vicenda.. Il Conseil Fédéral dell’UV ha approvato una risoluzione a Saint-Christophe sostenendo il ricorso in appello presentato da Renzo Testolin per contrastare la decisione sulla decadenza del mandato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Testolin: l’UV approva il ricorso per il ritorno del Presidente Notizie correlate Renzo Testolin, decade il presidente della Valle d'Aosta: la sentenza dopo il ricorso di AvsIl Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineggibile ai sensi della legge regionale sui limiti... Valle d’Aosta, battaglia legale su Testolin: il ricorso sui mandati? Cosa sapere Avs presenta ricorso al Tribunale di Aosta contro l'eleggibilità di Renzo Testolin. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La maggioranza non raccoglie l’assist sui paletti al ricorso di Testolin; Crisi politica in Valle d’Aosta, le condizioni degli alleati a Testolin; Ricorso Testolin: sì di Comité Uv e Alleati, la battaglia in Consiglio Valle; Decadenza Testolin, il Tribunale smonta l’interpretazione dell’Uv: autonomia o forzatura delle regole?. Caso Testolin, Aggravi: stiamo facendo degli approfondimentiLa situazione della Valle d'Aosta dopo che il presidente della Regione è stato dichiarato decaduto è «un unicum in Italia» Si è svolta al termine della mattinata la riunione tra i capigruppo del Consi ... aostaoggi.it Testolin decaduto: la discussione in Consiglio ValleAlle 15 inizia la seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il primo punto è la presa d'atto della decadenza di Renzo Testolin dalla carica del presidente della Regione. Ogni consigliere pot ... aostaoggi.it Caso Testolin, Aggravi: stiamo facendo degli approfondimenti - facebook.com facebook Caso Testolin, Aggravi: stiamo facendo degli approfondimenti x.com