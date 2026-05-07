Il giudice per l’udienza preliminare ha assolto i due giovani di Ravenna coinvolti nel caso di una studentessa americana. Durante il procedimento, sono stati analizzati i messaggi inviati dalla ragazza dopo l’evento e i filmati delle telecamere di sorveglianza sono stati utilizzati come prove. La decisione si è basata sulla valutazione di questi elementi, senza altre misure restrittive nei confronti degli imputati.

? Cosa scoprirai Cosa hanno rivelato i messaggi inviati dalla ragazza dopo l'accaduto?. Come hanno influito i video della videosorveglianza sulla decisione del giudice?. Perché le analisi mediche hanno smentito la versione della studentessa?. Quali prove digitali hanno dimostrato l'assenza di costrizione tra i ragazzi?.? In Breve Chat con il ventitreenne e messaggi di ringraziamento post-evento smentiscono l'accusa.. Videosorveglianza mostra la diciannovenne che tiene per mano e abbraccia i due ragazzi.. Esami medici effettuati due giorni dopo non rilevano tracce di droga dello stupro.. Consumo limitato di due bicchieri di vino e due drink non giustifica l'alterazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso studentessa USA: il GUP assolve i due giovani ravennati

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