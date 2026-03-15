Anche in città arrivano le dark kitchen | apre le porte la nuova hamburgheria di due giovani ravennati

A Ravenna, due giovani imprenditori hanno aperto una dark kitchen chiamata Viola's bun, dedicata alla vendita di hamburger. La nuova hamburgheria offre ogni sera circa venticinque panini, con un menù composto da tre varianti. La passione per la cucina ha portato alla creazione di questo progetto gastronomico, avviato lo scorso febbraio nel centro della città.

Solo venticinque hamburger a serata, un menù di tre panini, una passione comune per la cucina e una dark kitchen: questi gli ingredienti di Viola's bun, il piccolo progetto gastronomico partito a Ravenna lo scorso febbraio. Alle redini dell'avventura Lorenzo Lanzoni, 27 anni, imprenditore nel settore della ristorazione, e Viola Perasso, 23 anni, laureata in Scienze gastronomiche e food blogger. “Dopo un viaggio negli Stati Uniti di Viola ci è nata l'idea di mettere insieme la sua passione con la mia conoscenza – racconta il titolare –. Così abbiamo deciso di aprire un piccolo laboratorio di cucina e pensare a un format diverso che segue il concetto di “less is more” (ossia “meno è meglio”, ndr): darci un tetto di hamburger a serata e preferire così la qualità alla quantità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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