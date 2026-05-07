L'indagine sulle scommesse nel calcio si è conclusa con il proscioglimento di due calciatori coinvolti, tra cui uno attualmente in attività in Serie A e l'altro ex giocatore. Sono state prese decisioni anche riguardo a un secondo atleta, mentre altri professionisti, tra cui un ex difensore e un centrocampista, sono stati ritenuti non colpevoli. L'inchiesta ha riguardato anche diversi giocatori che hanno militato nel massimo campionato italiano.

Coinvolti altri calciatori che giocano e che hanno giocato in Serie A. Prosciolti Florenzi e Zaniolo Alla Procura di Milano si è chiusa l’indagine penale sulle scommesse che aveva coinvolto in primis Tonali e Fagioli, squalificati dalla giustizia sportiva, e altre 18 persone tra cui calciatori che militano e che hanno militato in Serie A. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it L’attuale centrocampista del Newcastle e quello della Fiorentina, all’epoca dei fatti in forza a Milan e Juve, erano accusati di aver pubblicizzato presso altri colleghi siti di scommesse illegali. Entrambi rischiavano una condanna di tre mesi e una multa, ma come scrive il ‘Corriere della Sera’, alla fine hanno deciso di patteggiare riducendo così di un terzo la pena.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caso scommesse, indagine chiusa: le decisioni su Tonali e Fagioli

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