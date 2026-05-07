Si conclude con una serie di patteggiamenti la vicenda legata alle scommesse di un ex calciatore del Milan e di un centrocampista. Entrambi hanno raggiunto un accordo con la giustizia, chiudendo così la vicenda legata alle partite scommesse. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e riguarda le procedure legali avviate nei loro confronti.

Si chiude con una serie di patteggiamenti una delle pagine più discusse di tutto il calcio italiano: quella legata alle scommesse su piattaforme online illegali. Tra il 2021 e il 2023, infatti, questo caso ha coinvolto divers calciatori di Serie A. Tra i nomi più altisonanti figurano Sandro Tonali, ex Milan ora al Newcastle, e Nicolò Fagioli, ora alla Fiorentina, già sanzionati negli scorsi mesi. L'ex centrocampista rossonero, trasferitosi in Premier League nel 2023, ha patteggiato una sanzione economica da circa 78.250 euro, mentre Fagioli ha concordato un mese di arresto ma con la sospensione condizionale della pena. Entrambi i calciatori erano finiti sotto indagine non solo per aver usato siti illegali, ma anche per averle pubblicizzate con altri calciatori, violando l'articolo 4.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caos scommesse: Tonali e Fagioli chiudono con la giustizia, i dettagli

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Temi più discussi: Caso scommesse, chiusa l'inchiesta a Milano: patteggiamento per Tonali e Fagioli. Multa per altri calciatori; Caso scommesse, Fagioli e Tonali patteggiano anche con il pm di Milano: il primo sceglie un mese di arresto con sospensione, l'altro 78 mila euro di multa; Caso scommesse, Tonali e Fagioli patteggiano nel processo penale: la decisione del tribunale; Scommesse nel calcio, tre giocatori sanzionati: 5 mesi di squalifica ad Alessandro Selvini.

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