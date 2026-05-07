Le indagini sul caso della ricina continuano a progredire, con le forze dell'ordine che si concentrano su alcuni membri della famiglia coinvolta. Al momento, non sono stati ancora chiariti i motivi che potrebbero aver portato all'avvelenamento di madre e figlia. La posizione degli investigatori si concentra sulla ricostruzione delle possibili relazioni tra le persone nel nucleo familiare e sui moventi che potrebbero aver spinto a compiere il gesto.

Ancora non è chiaro un eventuale movente che avrebbe spinto qualcuno ad avvelenare madre e figlia con la ricina, intanto la cerchia dei sospettati si stringe attorno alla famiglia Dopo mesi di dubbi, analisi e interrogatori,il caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita sembra avvicinarsi a una possibile svolta.Gli investigatori che seguono il giallo di Pietracatella ritengono ormai concreta l’ipotesi dell’avvelenamento da ricina, una sostanza tossica estratta dai semi di ricino, rinvenuta nel sangue delle due donne decedute tra il 27 e il 28 dicembre scorso dopo un improvviso peggioramento delle loro condizioni di salute.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Ricina, la cerchia dei sospetti si stringe: si cerca il movente

Notizie correlate

Leggi anche: Ricina "prodotta in casa", chi sono i sospetti: Pietracatella, si stringe il cerchio

Pietracatella, il cerchio si stringe: sospetti su 4 o 5 persone per la morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Chi c’è nel mirino degli inquirentiIl cerchio si stringe attorno a un numero ristrettissimo di sospettati, «quattro o cinque persone al massimo».

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate, ricina fatta in casa e indagini nella cerchia familiare: oltre 100 testimoni per movente e killer; Avvelenate con la ricina, gli investigatori: Sappiamo qual è il movente; Delitti con la ricina, l’ombra di un dissidio tra Antonella e un parente; Porta a porta - Il giallo della ricina, il cerchio si stringe: sospetti su 4 o 5 persone - Video.

Le ultime notizie sul caso della ricina, Gianni Di Vita oltre 4 ore in questura e il sopralluogo in casa. Cosa sappiamo finoraLa Scientifica è tornata nell’abitazione di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a madre e figlia, morte avvelenate a dicembre. I nodi da sciogli ... quotidiano.net

Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il moventeLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente ... tg24.sky.it

“All’inizio la ricina sembra una comune intossicazione”: è questo uno degli aspetti più insidiosi emersi sul caso della madre e della figlia morte a Campobasso, mentre cresce l’ipotesi dell’avvelenamento. - facebook.com facebook

Il caso di mamma e figlia morte in Molise avvelenate dalla ricina. Nuovo sopralluogo della scientifica nell'abitazione di famiglia. Acquisiti cellulari, tablet e un pc usato dalle due vittime. x.com