Nelle ultime settimane sono stati effettuati arresti nell'ambito di un'indagine su presunti abusi e stalking legati a un caso di Para-Archery. Il direttore tecnico è stato iscritto nel registro degli indagati e si stanno raccogliendo prove su come abbia potuto mantenere il controllo sull’atleta per un lungo periodo. Le accertazioni hanno anche identificato minacce rivolte alle altre atlete per mantenere il silenzio su quanto accaduto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il direttore tecnico a proteggere l'atleta per anni?. Quali minacce venivano rivolte alle atlete per garantire il silenzio?. Perché i risultati sportivi sono stati usati come scudo contro gli abusi?. Chi sono le vittime coinvolte nelle molestie avvenute durante le Olimpiadi?.? In Breve Almeno sei donne vittime di abusi e stalking tra il 2013 e oggi.. Il DT Guglielmo Donato Fuchsova indagato per stalking aggravato verso atlete disabili.. Una vittima di soli 15 anni molestata nel 2019 durante la pratica sportiva.. Tentativo di violenza subito da un'azzurra in albergo durante le Olimpiadi di Parigi.. La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per l’arciere paralimpico Bonacina, accusato di aver perpetrato abusi sessuali e atti di stalking contro almeno sei donne tra il 2013 e oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Para-Archery: arresti per abusi e stalking, indagato il DT

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