Caso Boccia-Sangiuliano l’ex ministro indagato a Roma per stalking Per lo stesso e altri reati l’imprenditrice è già stata rinviata a giudizio

Un nuovo episodio riguarda Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, che è stato indagato a Roma per stalking. La stessa donna coinvolta in questa vicenda è già stata rinviata a giudizio per altri reati, tra cui stalking e altri episodi. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario in cui la donna è parte offesa.

La telenovela su Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano si arricchisce di un nuovo episodio. L’ex ministro della Cultura è indagato per stalking a Roma in un procedimento in cui l’imprenditrice figura come parte offesa. Per lo stesso reato, oltre che per lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione nei confronti di Sangiuliano, Boccia andrà a processo dopo la decisione di febbraio del gup di Roma. “Posso confermare che l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è indagato per stalking dopo una nostra denuncia presentata nel dicembre del 2024”. E’ quanto dichiara l’avvocato Francesco Di Deco, legale dell’imprenditrice di Pompei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Boccia-Sangiuliano, l’ex ministro indagato a Roma per stalking. Per lo stesso e altri reati, l’imprenditrice è già stata rinviata a giudizio Articoli correlati Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni all’ex ministro della Cultura, processo ad ottobreAll'imprenditrice di Pompei sono contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di... Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio, suoi legali negano le accuse: “Nessuno stalking, era l’ex ministro a dirsi follemente innamorato”Una storia che per mesi è rimasta ai margini del dibattito pubblico entra ora ufficialmente in tribunale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caso Boccia Sangiuliano l'ex ministro... Temi più discussi: Legale di Boccia, 'l'ex ministro Sangiuliano è indagato per stalking'; Caso Boccia-Sangiuliano, l'ex ministro indagato per stalking; L’ex ministro Sangiuliano è indagato per stalking dai pm di Roma; Gennaro Sangiuliano indagato per stalking, ex ministro smentisce Maria Rosaria Boccia dopo l'attacco. Boccia-Sangiuliano: «Ex ministro indagato per stalking», «Tutto falso»ROMA «Posso confermare che l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è indagato per stalking dopo una nostra denuncia presentata nel dicembre del 2024». E’ quanto ha dichiarato l’avvocato Fran ... corrieredellacalabria.it Gennaro Sangiuliano indagato per stalking, ex ministro smentisce Maria Rosaria Boccia dopo l'attaccoI legali di Maria Rosaria Boccia affermano che Gennaro Sangiuliano è indagato per stalking. Gli avvocati dell'ex ministro smentiscono le accuse ... virgilio.it Caso Sangiuliano, #Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico x.com "Posso confermare che l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è indagato per stalking dopo una nostra denuncia presentata nel dicembre del 2024". E' quanto dichiara l'avvocato Francesco Di Deco, legale dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. S - facebook.com facebook