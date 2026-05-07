Caso Nicola Gandini | due conducenti indagati processo a settembre

Due conducenti sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione all'incidente avvenuto nei mesi scorsi, con un processo previsto per settembre. Si attende di conoscere quale delle parti sarà ritenuta responsabile della collisione che ha coinvolto un'auto di una donna di sessant'anni. La scelta di optare per il rito abbreviato potrebbe influenzare le sorti della vicenda giudiziaria e la decisione sulla possibile condanna.

? Cosa scoprirai Come influirà la scelta del rito abbreviato sulla condanna del ventitreenne?. Chi sarà ritenuto responsabile della collisione con l'auto della sessantenne?. Perché la velocità del ragazzo ha causato lo scontro multiplo?. Cosa deciderà il giudice sulle responsabilità dei due conducenti a settembre?.? In Breve Ventitreenne di Bassano del Grappa ha richiesto il rito abbreviato per l'incidente.. Sessantenne di Fabriano affronterà il processo ordinario dopo l'udienza del 15 settembre.. Il ragazzo procedeva a velocità superiore ai 50 kmh sulla Statale della Cesanella.. Collisione coinvolta una vettura ferma vicino alla pizzeria Mawari durante una svolta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Nicola Gandini: due conducenti indagati, processo a settembre Notizie correlate Caso fentanyl, a processo i tre indagatiAndranno a processo febbraio del prossimo anno i tre indagati nell’inchiesta relativa al “Caso Fentanyl” a Perugia. Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali: chiuse le indagini su altri 81 indagatiProcede l’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte cyber-spie e i dossieraggi: definita la seconda tranche dell’indagine, al centro anche i...