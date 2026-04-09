La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali nell'ambito dell'inchiesta sul caso Equalize, che coinvolge accuse di cyber-spionaggio e dossieraggi. Nel frattempo, sono state chiuse le indagini su altri 81 indagati, senza ulteriori dettagli sui nomi o le accuse specifiche. L’indagine si concentra su presunte attività illecite legate alla raccolta e allo scambio di informazioni riservate attraverso strumenti digitali.

Procede l’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte cyber-spie e i dossieraggi: definita la seconda tranche dell’indagine, al centro anche i clienti dell’agenzia investigativa La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “caso Equalize”, che ruota attorno a presunte attività di cyber-spionaggio edossieraggiilleciti attraverso accessi abusivi a banche dati riservate. Parallelamente, i magistrati hanno chiuso un secondo maxi filone di indagine che coinvolge complessivamente 81 persone. La richiesta di processo riguarda Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali: chiuse le indagini su altri 81 indagati

Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti...

Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex...

Si parla di: Niente maxi sequestro per la Equalize. I giudici: Difficile stabilire la cifra con precisione.

Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti dossieraggi ... fanpage.it

Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico PazzaliL'ex presidente di Fondazione Fiera Milano, già titolare dell'agenzia investigativa Equalize, è accusato di associazione per delinquere e altri reati per presunte cyber-spie e dossieraggi con accessi ... avvenire.it