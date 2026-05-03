Caso fentanyl a processo i tre indagati

A Perugia, nel procedimento relativo al “Caso Fentanyl,” sono stati rinviati a giudizio tre persone coinvolte nell’inchiesta. Il processo è stato fissato per il mese di febbraio del prossimo anno. La vicenda riguarda un’indagine legata all’uso e alla distribuzione di fentanyl. I tre indagati devono comparire davanti al tribunale per rispondere delle accuse che sono state formulate nei loro confronti.

Andranno a processo febbraio del prossimo anno i tre indagati nell’inchiesta relativa al “Caso Fentanyl” a Perugia.L’ex Procuratore Raffaele Cantone ha firmato, nelle corse settimane, il decreto di citazione a giudizio a carico della coordinatrice della cooperativa Boprgorete e di due operatori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate "Eroina con il fentanyl", tre indagati per favoreggiamentoLa Procura di Perugia ipotizza l’ipotesi di concorso in favoreggiamento per tre operatori di una cooperativa sociale di Perugia nell’ambito del “caso... Fentanyl a Perugia: tre figure della cooperativa Borgorete a processo? Cosa scoprirai Come hanno falsificato i documenti per proteggere lo spacciatore? Chi ha ordinato l'alterazione delle schede di consegna alla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso fentanyl, tre a processo; Caso Fentanyl a Perugia, tre a processo per favoreggiamento -; Caso fentanyl, a processo i 3 indagati per favoreggiamento; Fentanyl a Perugia | tre figure della cooperativa Borgorete a processo. Caso fentanyl, a processo i 3 indagati per favoreggiamentoInizierà a febbraio del prossimo anno il processo per i tre indagati, accusati di favoreggiamento, nell'inchiesta sul caso Fentanyl. Il decreto di citazione diretta a giudizio a carico di una delle co ... corrieredellumbria.it Caso fentanyl, a processo i tre indagatiAndranno a processo febbraio del prossimo anno i tre indagati nell’inchiesta relativa al Caso Fentanyl a Perugia. L’ex Procuratore Raffaele Cantone ha firmato, nelle corse settimane, il decreto di c ... perugiatoday.it Hulk Hogan prendeva dosi letali di fentanyl ogni giorno: il farmacista gli disse che avrebbe dovuto essere morto. Hai visto la docuserie su Netflix C'è una frase che il farmacista disse a Hulk Hogan al bancone della farmacia, e vale la pena leggerla bene prim - facebook.com facebook