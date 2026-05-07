Caso Minetti Mediaset | Nessuna indulgenza verso parole Ranucci ma in diretta tutto può accadere

Dopo la diffusione della notizia riguardante le dichiarazioni di un giornalista, Mediaset ha dichiarato di non avere intenzione di mostrare indulgenza nei confronti delle parole pronunciate, pur precisando che in diretta possono succedere eventi imprevisti. La questione riguarda un episodio legato al caso Minetti e ha generato molte discussioni nel settore. La società ha fatto sapere che continuerà a monitorare la situazione senza adottare misure particolari contro quanto accaduto.

(Adnkronos) – "Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci". Dopo la diffusione della notizia che il ministro della Giustizia Carlo Nordio avvierà un’azione risarcitoria nei confronti di Mediaset e di Bianca Berlinguer in seguito all'ospitata di Sigfrido Ranucci a 'È sempre Cartabianca' ai piani alti di Cologno Monzese, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti interne. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Caso Minetti, Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per le parole di RanucciIl ministro della Giustizia Carlo Nordio farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per l’indiscrezione portata in studio a È sempre Cartabianca da... Nordio annuncia causa civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset per il caso Minetti e le parole di RanucciIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato mandato al suo legale per avviare un'azione risarcitoria contro la conduttrice e l'emittente dopo la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per il caso Minetti; Caso Minetti, Mediaset: Nessuna indulgenza verso parole Ranucci, ma in diretta tutto può accadere; Minetti, il centrodestra: meglio l’annullamento. L’irritazione di Fdi contro Mediaset; TG5: Grazia a Minetti diventa un caso Video. Caso Minetti, fonti Mediaset: Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci, ma in diretta tutto può accadereFonti dell'azienda: Non esiste alcun giallo, interno o esterno, nessun complotto, ma neppure alcuna accondiscendenza verso gossip spacciati per giornalismo d'inchiesta ... ilgiornale.it Caso Minetti, Mediaset: Nessuna indulgenza verso parole Ranucci, ma in diretta tutto può accadere(Adnkronos) – Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci. Dopo la diffusione della notizia che il ministro della Giustizia Carlo Nordio avvierà un’azione risarcitoria nei confronti di Mediaset e ... pianetagenoa1893.net Le indagini sul caso della grazia a Nicole Minetti proseguono ma, dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, non sarebbero arrivati, al momento, in Procura generale a Milano, attraverso l'Interpol, elementi significativi per ribaltar - facebook.com facebook Caso #Minetti, il ministro Nordio farà causa a @MedInfinityIT e a Bianca Berlinguer x.com