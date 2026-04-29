Il furto della tv il carcere la scomparsa | chi è María de los Ángeles González Colinet madre biologica del bimbo adottato da Minetti e Cipriani

Nessuna traccia di María de los Ángeles González Colinet dal 17 febbraio 2026, data in cui il Ministero dell’Interno uruguaiano ha emesso un allarme. La donna, coinvolta in un caso che riguarda il furto di una televisione, un procedimento giudiziario e una scomparsa, è nota per essere la madre biologica di un bambino adottato da due figure pubbliche. La sua assenza prolungata ha sollevato interrogativi sulla sua posizione e sui motivi della sparizione.

Nessuno l’ha più vista dal 17 febbraio 2026. A quella data risale l’alert del Ministero dell’Interno uruguaiano. María de los Ángeles González Colinet, mamma biologica del bambino adottato da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani Jr, sembra svanita nel nulla. Non ha un passato tranquillo María. Il papà di suo figlio è detenuto e lei, nonostante abbia provato a riottenere la potestà genitoriale del suo bambino, ha perso contro Minetti e Cipriani. La condanna per omicidio e il furto di un televisore. Nella foto segnaletica che gira in questi giorni su diverse testate uruguaiane, sfondo blu, María Colinet appare molto più giovane di come possa esser oggi.🔗 Leggi su Open.online

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