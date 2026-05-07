Le indagini condotte dall’Interpol riguardo al caso Minetti non hanno riscontrato anomalie fino a questo momento. La procura generale ha dichiarato che non ci sono elementi sufficienti per rivedere il parere già espresso in merito alla grazia concessa dal Quirinale. Le verifiche sono ancora in corso, ma al momento non sono emerse novità che possano modificare le conclusioni precedenti.

Milano, 7 maggio 2026 – Nessuna anomalia nel caso Minetti, finora le indagini dell’Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. È quanto emerge dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna, dell'istruttoria supplementare sulla concessione della grazia a Nicole Minetti, l’ex consigliere regionale lombarda, in quota Berlusconi, condannata per il caso Ruby e lo scandalo di Rimborsopoli. Al momento non sono arrivati alla Procura generale di Milano elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo, dopo quello positivo scritto dai pm nel procedimento sull'atto di clemenza concesso da Mattarella lo scorso febbraio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Minetti, dalle indagini dell’Interpol per ora nessuna anomalia. La procura generale: “Non ci sono elementi per modificare il parere”

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