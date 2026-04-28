La Procura generale di Milano ha comunicato che i fatti relativi alla grazia concessa a Nicole Minetti sono di natura grave e che sono state avviate indagini urgenti, includendo anche l’intervento di Interpol. La Procura ha anche annunciato la possibilità di modificare il parere precedentemente espresso sulla vicenda. La notizia ha generato grande attenzione nell’opinione pubblica e tra gli inquirenti.

Milano, 28 aprile 2026 – La bufera sul caso della grazia a Nicole Minetti è scoppiata. La Procura Generale di Milano ha fatto partire " accertamenti" attraverso l'Interpol "a tutto campo e con urgenza" sul caso Minetti "su fatti indicati gravissimi", quelli riportati dall'inchiesta giornalista de Il Fatto Quotidiano. I magistrati vogliono avere informazioni e documenti anche dall'estero, come dall'Uruguay, "su tutte le persone" di cui si parla, anche la stessa ex igienista dentale e il compagno Giuseppe Cipriani, oltre alla documentazione del Tribunale uruguayano sulla causa per il minore. Lo hanno spiegato la Pg Francesca Nanni e il sostituto pg Brusa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Minetti, la Procura generale di Milano: “Fatti gravissimi, ora indagini urgenti con Interpol. Potremmo modificare parere”

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