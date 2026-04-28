La procura di Milano ha comunicato di aver avviato approfondimenti sul caso Minetti, legato alla decisione di concedere la grazia all’ex consigliera regionale lombarda. Sono in corso verifiche che coinvolgono anche l’Interpol. La procura ha descritto i fatti come molto gravi e ha precisato che potrebbe riconsiderare il proprio parere, sottolineando di essere diligente ma non infallibile nelle proprie valutazioni.

La procura di Milano ha annunciato nuove indagini sul caso Minetti e sulla vicenda che ha portato alla concessione della grazia per l’ex consigliera regionale lombarda. “Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull’autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all’estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria” ha dichiarato all’ Ansa il sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, Gaetano Brusa.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caso Minetti, la procura di Milano: “Fatti gravissimi, verifiche con l’Interpol. Potremmo modificare il parere: noi diligenti ma non perspicaci”

Grazia Minetti, la Procura Generale di Milano: Accertamenti urgenti, potremmo modificare parere

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