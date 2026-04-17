Primo consiglio con la giunta e scoppiano polemica rosa e caso Toppetti non più assessore

Durante il primo consiglio comunale con la nuova giunta, si sono susseguite tensioni e confronti accesi. La discussione si è concentrata sulle decisioni del sindaco relative alle deleghe e alla composizione della giunta, con particolare attenzione alle esclusioni di alcuni assessori e alle deleghe assegnate, come quella ai TSO. La vicenda ha generato reazioni tra i presenti, aprendo un dibattito acceso sulle scelte amministrative compiute.

Primo consiglio con giunta composta e prima polemica politica in consiglio comunale. A finire sul banco degli imputati, ancora una volta, il sindaco Carlo Masci per le scelte fatte, tra deleghe che lasciano “interdetti” come quella ai Tso, e soprattutto “estromissioni” in giunta di assessori del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate L'assessore va via dal consiglio comunale per andare in trasmissione: scoppia la polemicaDopo oltre due ore di consiglio comunale l’assessore e vicesindaco Egidio Longoni lascia l’aula per partecipare alla diretta della trasmissione... Nominato il primo assessore della nuova giunta Masci: è Gianna CamploneIl primo cittadino ha ufficializzato la nomina come assessore di Gianna Camplone, presidente dell’associazione “Diversuguali” Il sindaco Carlo Masci... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 1946-2026: ottant'anni del Primo Consiglio comunale e della Repubblica italiana; Primo consiglio comunale per il Masci-ter e intanto cresce l'attesa per sapere chi ci sarà in giunta; Consiglio comunale: seduta solenne; Ex Beko, Capitani: Bonifiche ambientali primo passo per la reindustrializzazione. Primo consiglio comunale Si inizia con due dimissioniPrimo consiglio comunale ieri che segna anche l’inizio del terzo mandato di Arturo Cerulli come sindaco. Diverse novità si sono registrate sia tra i banchi della maggioranza che in quelli di ... lanazione.it Bergamo celebra gli 80 anni dal primo Consiglio comunale, Carnevali: Le radici della nostra democraziaA Palazzo Frizzoni una serata dedicata a un comunale straordinario con numerosi ospiti, rappresentanti istituzionali e l’esposizione del registro delle adunanze del Consiglio 1946 - 1947 ... bergamonews.it A Pescara oggi il primo consiglio comunale Primo consiglio comunale del Masci Ter questa mattina a Pescara. Lavori coordinati dal presidente Marcello Antonelli. Ufficializzate le surroghe dei nuovi consiglieri facebook 1946-2026: Ottant’anni del primo Consiglio Comunale e della Repubblica Italiana. Il Comune di Bergamo promuove un palinsesto di iniziative istituzionali e culturali per celebrare questi due 80° anniversari. Programma completo comune.bergamo.it x.com