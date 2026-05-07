Caso Garlasco | nuovi audio Sempio smentisce le versioni precedenti

Sono stati diffusi nuovi audio relativi al caso di Garlasco, in particolare sulla telefonata tra l’indagato e Chiara Poggi. Sempio ha smentito le versioni fornite in precedenza, contrastando le sue dichiarazioni precedenti. Inoltre, si approfondisce il collegamento tra l’impronta biologica trovata in cantina e l’indagato, sollevando nuovi interrogativi sulla vicenda. Questi sviluppi stanno attirando l’attenzione degli inquirenti e dei media.

? Cosa scoprirai Cosa rivelano i nuovi audio sulla telefonata con Chiara Poggi?. Come si collega l'impronta biologica in cantina a Sempio?. Perché il video nella penna USB cambia le indagini?. Quali nuove prove potrebbero scagionare definitivamente Alberto Stasi?.? In Breve DNA sulle unghie e Impronta 33 collegano Sempio alla cantina di Garlasco.. L'anatomopatologa Cristina Cattaneo ipotizza orario morte diverso, scagionando Alberto Stasi.. Sempio accenna in auto al possesso di un video su penna USB.. Procura di Pavia indaga sullo scontrino del parcheggio di Vigevano come falso alibi.. Andrea Sempio ha scelto di non rispondere ai magistrati della Procura di Pavia giovedì 07 maggio 2026, mentre emergono nuovi audio che lo collegano direttamente a Chiara Poggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Garlasco: nuovi audio, Sempio smentisce le versioni precedenti Caso Garlasco: Da Sempio a Poggi e Kappa. Omicidio Chiara Poggi. Notizie correlate Garlasco, spuntano nuovi audio: “Coinvolti Cappa, Sempio e un altro amico”. Pista deliranteIl caso del delitto di Garlasco torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico a seguito delle recenti dichiarazioni a Fanpage della... I nuovi audio sul delitto di Garlasco depositati in Procura: svelano presunto depistaggio nelle indagini su SempioOggi 23 aprile lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalizzato il deposito in Procura di alcuni audio su un possibile depistaggio nella nuova... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni; Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio commenta gli audio su un presunto video di Chiara Poggi e Alberto Stasi; Roberta Bruzzone e gli audio di Garlasco, perché per la criminologa l'interpretazione non è univoca; Garlasco in Tv, la verità sugli audio censurati: la ‘risposta’ a Roberta Bruzzone e l’ipotesi depistaggio. Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il moventeLa mossa dei pm: spunta un'altra cimice dopo 8 anni. E Sempio disse a Chiara del video. Difensore di Sempio, Liborio Cataliotti: Il mio cliente in grado di spiegare quelle captazioni ... rainews.it Caso Garlasco, Sempio intercettato: Roberta Bruzzone rompe il silenzioNuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, con al centro le presunte intercettazioni che coinvolgerebbero Andrea Sempio e che potrebbero aprire ... thesocialpost.it Giada Bocellari, avvocato dell'unico condannato finora sul caso Garlasco: «Quando l'ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali» - facebook.com facebook Le novità sul caso Garlasco. Giornata importante oggi in Procura a Pavia. Il fratello di Chiara Poggi sentito come testimone, l’unico indagato Andrea Sempio per ore davanti al pm. Su di lui emergono nuove inquietanti intercettazioni x.com