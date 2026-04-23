I nuovi audio sul delitto di Garlasco depositati in Procura | svelano presunto depistaggio nelle indagini su Sempio

Il 23 aprile, lo studio legale Gasperini Fabrizi ha consegnato in Procura alcuni file audio relativi al caso di Garlasco. Questi materiali sono stati presentati come prove di un possibile depistaggio nelle indagini sulla vicenda. La nuova inchiesta riguarda anche il ruolo di Sempio, al centro di recenti sviluppi giudiziari. Le registrazioni sono ora al vaglio degli inquirenti per verificare eventuali irregolarità nelle indagini precedenti.

Oggi 23 aprile lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalizzato il deposito in Procura di alcuni audio su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Fanpage.it Delitto Garlasco: cosa cerca la Procura nel pc di Chiara Poggi - FarWest 17/02/2026 Notizie correlate Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in ProcuraUn esposto, corredato di numerosi “audio” su possibili interferenze e su un presunto depistaggio riguardanti la nuova inchiesta sul “delitto di... Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtraUn mistero nel mistero: a infittire il giallo che aleggia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco c’è una serie di audio depositati presso la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roberta Bruzzone ha nuovi audio su Garlasco: Coinvolgono Cappa, Sempio e Bertani, ma io non ci credo; Garlasco, da giorni si parla di nuovi audio e di una pista alternativa: cosa sappiamo; Garlasco, nuovi audio su Sempio, Bertani e Stefania Cappa: si riapre la pista e delitto da riscrivere; Garlasco, spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa, Andrea Sempio e l'amico morto suicida. Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in ProcuraUn esposto, corredato di numerosi audio su possibili interferenze e su un presunto depistaggio riguardanti la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è ... lapresse.it Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtraUna verità alternativa sul delitto di Garlasco? In Procura sono stati depositati gli audio di cui parlava Bruzzone: l'indiscrezione sul depistaggio ... virgilio.it La moglie del pensionato morto a #Garlasco nel 2010 non ha mai visto né il corpo né l'autopsia Gli aggiornamenti a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a Milano - facebook.com facebook