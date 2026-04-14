Garlasco spuntano nuovi audio | Coinvolti Cappa Sempio e un altro amico Pista delirante

Nuovi file audio inediti sono stati resi pubblici nel caso di Garlasco, con dichiarazioni che coinvolgerebbero tre persone, tra cui due nomi noti e un altro amico. La criminologa Roberta Bruzzone ha condiviso queste informazioni con Fanpage, evidenziando l’esistenza di registrazioni che potrebbero aggiungere dettagli alla vicenda. Le autorità stanno analizzando i file e le dichiarazioni, mentre il caso continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Il caso del delitto di Garlasco torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico a seguito delle recenti dichiarazioni a Fanpage della criminologa Roberta Bruzzone riguardanti alcuni file audio inediti in suo possesso. Sebbene la vicenda giudiziaria principale si sia conclusa anni fa con la condanna definitiva di Alberto Stasi, la comparsa di queste nuove registrazioni solleva interrogativi inquietanti, non tanto per la solidità della verità processuale già acquisita, quanto per il sottobosco di speculazioni e potenziali illeciti che ruotano attorno alla nuova inchiesta. La Bruzzone ha deciso di fare chiarezza sulla natura di questo...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, spuntano nuovi audio: “Coinvolti Cappa, Sempio e un altro amico”. Pista delirante Leggi anche: Garlasco, spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa, Andrea Sempio e l’amico morto suicida Garlasco, Bruzzone: "Sempio e Bertani esecutori con la regia di Stefania Cappa", nuovi audio "riscrivono il delitto"La criminologa Roberta Bruzzone sui nuovi audio relativi al delitto di Garlasco: "I reati che si possono ipotizzare sono diversi: ci sono...