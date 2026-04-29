Garlasco pm Pavia | Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi Convocato il 6 maggio

La Procura di Pavia ha deciso di attribuire l’omicidio di Chiara Poggi del 2007 esclusivamente a Andrea Sempio. L’indagine si concentra sull’accertamento delle responsabilità e ha convocato un nuovo interrogatorio per il 6 maggio. La decisione si basa sui riscontri raccolti nel corso delle indagini, senza coinvolgimento di altre persone o elementi che possano indicare complici o motivazioni differenti.

La Procura di Pavia ha modificato il capo d’imputazione nella nuova indagine sull’ omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco (PV). Nell’invito a comparire fissato per il 6 maggio, Andrea Sempio, 38 anni, amico del fratello della vittima, non è più accusato in concorso con altri soggetti o con Alberto Stasi: i pm contestano ora a lui soltanto l’omicidio volontario. Parallelamente, il procuratore della Repubblica di Pavia, Fabio Napoleone, ha avviato interlocuzioni con la Procura generale di Milano per sollecitare una possibile richiesta di revisione del processo a carico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni come unico responsabile del delitto.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo

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Se i contenuti dell’esposto sono quelli emersi, è la conferma che molte persone hanno tanta paura. Ma ci pensa Chiara Poggi, dall’alto, a far andare le cose come devono andare. #Garlasco x.com