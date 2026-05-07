Caso Exit poll | lo Stato risarcirà i fratelli Nicosia per la detenzione

Gli elicotteri hanno circondato i fratelli Nicosia a Scoglitti, dove sono stati trattenuti. La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ha aperto un’indagine in seguito ai risultati delle exit poll, che hanno portato a un procedimento legale. Lo Stato ha deciso di risarcire i fratelli Nicosia per la detenzione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modalità di circondamento o sui motivi specifici dell’indagine.

? Cosa scoprirai Come sono stati circondati gli elicotteri i fratelli Nicosia a Scoglitti?. Perché la Dda di Catania ha avviato l'indagine Exit poll?. Chi ha firmato lo scioglimento del Comune di Vittoria dopo Minniti?. Quanto riceveranno i fratelli per i giorni di detenzione ingiusta?.? In Breve Giuseppe Nicosia risarcito per 12 giorni di detenzione, Fabio Nicosia per 22 giorni.. Sentenza del giudice Andrea Reale emessa il 30 giugno 2023 dopo 20 udienze.. Indagini nate nel settembre 2017 su proposta della commissione prefettizia di Ragusa.. Ministero delle Finanze deve liquidare anche le spese legali per l'errore procedurale.. Il Ministero...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Exit poll: lo Stato risarcirà i fratelli Nicosia per la detenzione Notizie correlate Elezioni, exit poll e instant poll: cosa sono, come funzionano e perché uno è più affidabile dell’altroIn queste ore delicate, prima di conoscere l’esito del referendum giustizia 2026, particolare importanza hanno i metodi di sondaggio della votazione. Leggi anche: Referendum: urne aperte fino alle 15, poi gli exit poll, lo spoglio live e i risultati. Affluenza record al 46,07%, Meloni: «Buona notizia» Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Romania: presidenziali, Basescu e Geoana al ballottaggio; Exit polls put António José Seguro as clear winner of Portugal’s presidential elections. Bilancio amaro dopo l’accordo da 405 milioni con l’Agenzia delle Entrate sul caso exit tax - facebook.com facebook