In queste ore delicate, prima di conoscere l’esito del referendum giustizia 2026, particolare importanza hanno i metodi di sondaggio della votazione. L’ exit poll viene realizzato fisicamente fuori dai seggi, chiedendo agli elettori di replicare il voto appena espresso. L’ instant poll è invece un sondaggio telefonico condotto a distanza, lo stesso giorno del voto, senza alcun contatto diretto con i votanti. Sono strumenti simili nello scopo, anticipare l’esito di un’elezione, ma profondamente diversi nel metodo, nei tempi e nel grado di affidabilità. Tre tipi di sondaggio, tre metodi differenti. Ogni volta che si vota, nelle ore che precedono e seguono la chiusura delle urne, televisioni e testate giornalistiche iniziano a diffondere previsioni e stime. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Elezioni, exit poll e instant poll: cosa sono, come funzionano e perché uno è più affidabile dell’altro

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