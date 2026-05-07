Il ministro ha presentato una querela contro il sito web Dagospia, secondo quanto riferito da fonti legali, presso la Procura di Roma. La notizia della denuncia è stata comunicata in queste ore, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sui motivi specifici. La replica della piattaforma online è arrivata attraverso una dichiarazione in cui si definisce il tutto come semplice attività giornalistica.

Il caso Claudia Conte potrebbe arrivare in Tribunale dopo la denuncia del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi contro il sito Dagospia per la «continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria». La querela è stata presentata nei giorni scorsi alla Procura di Roma dal suo legale Roberto De Vita. Il direttore responsabile Roberto D’Agostino potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. La vicenda della relazione extraconiugale tra Piantedosi e la scrittrice e giornalista Claudia Conte passa per vie legali dopo la querela depositata da Roberto De Vita, l’avvocato del titolare del Viminale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caso Claudia Conte, il ministro Piantedosi querela Dagospia. La replica: «È solo giornalismo»

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Matteo Piantedosi denuncia 'Dagospia' per la “continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria” sul caso Claudia Conte, la giornalista con cui il ministro dell’Interno – ha rivelato la donna – ha avuto una relazione extraconiugale. Di Vincenzo - facebook.com facebook