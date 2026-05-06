Caso Claudia Conte Piantedosi querela Dagospia | Continuativa massiva e seriale campagna diffamatoria

Il ministro dell’Interno ha presentato una denuncia-querela contro il direttore di un sito di informazione online, accusandolo di aver avviato una campagna diffamatoria ripetuta e massiccia. La causa riguarda presunte affermazioni diffamatorie pubblicate nel corso di una serie di articoli. L’avvocato del ministro ha sottolineato che si tratta di un’azione legale volta a contrastare quanto definito come un’attività diffamatoria continuativa.

Il ministro dell’Interno Matteo Piandedosi contro Dagospia. L’avvocato Roberto De Vita, su mandato del titolare del Viminale, ha presentato una denuncia-querela nei confronti di Roberto D’Agostino, direttore responsabile della testata online, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. L’azione legale riguarda l’attribuzione a Piantedosi di «aver favorito in modo illecito l’assegnazione di incarichi pubblici retribuiti a Claudia Conte», la quale, durante un’intervista con Money.it, aveva dichiarato di non poter mentire sulla sua relazione con lo stesso ministro. Secondo la ricostruzione del legale del ministro dell’Interno, tali...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Piantedosi, il legale: “Querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del ministro”(Adnkronos) – A quanto si apprende, l’avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di... Caso Piantedosi-Claudia Conte, le ripercussioni sul governoLa relazione extraconiugale del ministro Matteo Piantedosi con la giornalista Claudia Conte, da semplice gossip, è diventato rapidamente un caso... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Claudia Conte e il ministro Piantedosi, il gossip politico della destra: c’era una volta Dio, Patria, famiglia · LaC News24; Scontri del Primo Maggio a Torino, Claudia Conte condanna la violenza davanti ad Askatasuna: Basta minimizzare; Riecco Claudia Conte, ora la giornalista blinda Nordio e attacca Ranucci: Ciò che non è verificato non è una notizia. Basta scorciatoie; Claudia Conte: l'amante di Piantedosi riappare così sui social. Caso Claudia Conte, Piantedosi querela Dagospia: «Continuativa, massiva e seriale campagna diffamatoria»L’avvocato del titolare del Viminale ha presentato una denuncia-querela nei confronti di Roberto D'Agostino: «Ha attribuito al ministro di aver fatto ottenere illegittimamente incarichi pubblici» alla ... msn.com Claudia Conte: dopo lo scandalo Piantedosi riappare cosìLa giornalista Claudia Conte è tornata a far parlare di sé dopo il caso Piantedosi per due post social pubblicati che hanno fatto discutere. newsmondo.it Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la «vendetta di una donna innamorata» o uscirà altro - facebook.com facebook CLAUDIA CONTE, IL VIETNAM DI PIANTEDOSI - DOPO CHE E' STATA RIVELATA LA SUA RELAZIONE EXTRACONIUGALE x.com