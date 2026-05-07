Caso Chieti la Recanatese all’attacco | Si tuteli la regolarità del campionato

La Recanatese ha diffuso una nota ufficiale in vista della giornata di martedì, senza introdurre nuove informazioni rispetto a quanto già noto. La società ha sottolineato l’importanza di garantire la regolarità del campionato, mantenendo l’attenzione sulla corretta gestione delle partite e delle condizioni di gioco. La questione riguarda il caso di Chieti, che ha attirato l’attenzione in questa fase dell’annata sportiva.

Attesa nella giornata di martedì, la nota ufficiale della Recanatese è arrivata ieri ed a livello di contenuti non contiene novità eclatanti. In sintesi il club giallorosso, (assieme a Termoli, Sammaurese e Fossombrone ma non il Castelfidardo che, in extremis, ha desistito) tramite lo studio legale Grassani, avvia un’azione di tutela sollecitando la Procura Federale ad impugnare la sentenza della Disciplinare che, a detta delle ricorrenti, ha alterato la regolarità del campionato, non infliggendo al Chieti alcun punto di penalizzazione. Al centro della questione il mancato deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, delle...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caso Chieti, la Recanatese all’attacco: "Si tuteli la regolarità del campionato" Notizie correlate Caso Chieti, la palla passa agli avvocati. La Recanatese si affida allo studio GrassaniLa Recanatese sarebbe intenzionata ad andare sino in fondo, o quantomeno a vederci chiaro sulla vicenda Chieti, dopo l’ormai tristemente famoso... Caso Rocchi, interviene la Lega Serie A: «Giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato». Chiesto il commissariamento della FIGCSassuolo, Carnevali cambia le carte in tavola: «Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic, con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Recanatese e il caso-Chieti: si valuta un'azione legale. La società potrebbe chiedere formalmente il rinvio dei playout; Caso Chieti, la Recanatese si muove con l'avv. Grassani. Anche la Procura Federale chiede accesso agli atti. il programma Report mette in luce irregolarità; Caso Chieti, la Recanatese fa ricorso: Si tuteli la regolarità del campionato; RECANATESE. Dura presa di posizione sul caso Chieti: Scandaloso. Caso Chieti, la Recanatese all’attacco: Si tuteli la regolarità del campionatoAttesa nella giornata di martedì, la nota ufficiale della Recanatese è arrivata ieri ed a livello di contenuti non contiene novità eclatanti. In sintesi il club giallorosso, (assieme a Termoli, ... msn.com Caso Chieti, Recanatese e altre squadre valutano ricorso legale, rischio rinvio play outRECANATI - Di seguito un comunicato stampa della Recanatese CalcioLa Recanatese Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presidente Massimiliano Guzzini, rende noto che, in data od ... veratv.it "Caso" Chieti, Recanatese e altre squadre valutano ricorso legale, rischio rinvio play out https://veratv.it/articoli/id-81723/caso-chieti-recanatese-e-altre-squadre-valutano-ricorso-legale-rischio-rinvio-play-out - facebook.com facebook