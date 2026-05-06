La Recanatese ha deciso di affidarsi allo studio legale Grassani per affrontare la questione legata al caso Chieti. La società intende approfondire i dettagli della vicenda, che ha coinvolto il club neroverde con il dispositivo numero 195 del 30 aprile. In quell’occasione, il club è stato sanzionato con una lieve multa e l’inibizione di tre mesi per il presidente. Ora, la parola passa agli avvocati.

La Recanatese sarebbe intenzionata ad andare sino in fondo, o quantomeno a vederci chiaro sulla vicenda Chieti, dopo l’ormai tristemente famoso dispositivo numero 195 del 30 aprile che ha sanzionato il club neroverde con una lieve ammenda e l’inibizione per 3 mesi al presidente Gianni Di Labio. La società giallorossa sta anche cercando adesioni in altre compagini del girone per cercare, per quanto possibile, di tutelare la regolarità del campionato. Non trapela nulla di ufficiale ma ci sono dei "comportamenti concludenti" che portano a ritenere che a breve termine ci saranno novità. Intanto ci si è affidati allo studio legale Grassani ed Associati di Bologna, una garanzia di competenza e massima affidabilità in materia che si è riservato di studiare le carte per poi agire con la massima decisione e celerità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caso Chieti, la palla passa agli avvocati. La Recanatese si affida allo studio Grassani

Notizie correlate

Calciomercato Inter, svolta nel caso Jones: per Romano il sì del centrocampista è già arrivato, ora la palla passa al LiverpoolCalciomercato Inter, svolta nel caso Jones: per Romano il sì del centrocampista è già arrivato, ora la palla passa al Liverpool Bernardo Silva...

Leggi anche: Bordata di Marotta a Saviano: "Non so chi sia". Palla agli avvocati dopo l'attacco senza precedenti

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Oggi è il giorno delle decisioni sul caso Chieti da parte del Tribunale Federale; SERIE D. La Maceratese è salva: sconfitta indolore contro il Chieti; Maceratese, la sconfitta più dolce: perde (1-0) a Chieti ma si salva grazie alla differenza reti; Ritmica, European Cup 2026: Raffaeli, Dragas e la Squadra dell'Italia volano alla Cross Battle con un bronzo a testa.

Caso Chieti, la palla passa agli avvocati. La Recanatese si affida allo studio GrassaniI leopardiani temono che possa essere alterato il piano della competizione qualora si accerti il mancato pagamento degli stipendi ... sport.quotidiano.net

L’Ancona è già in palla e ne rifila due al ChietiChieti 0 Ancona 2 (4-2-3-1): Zanin; De Luca, Gallo, Di Filippo, Guerriero; Donsah, Sabba; Arlotti, Cascio, Oddo; Busatto. A disp. Mercorelli, Pracek, Allessi, Pinto ... ilrestodelcarlino.it

Caso Chieti, a Recanati scoppia la polemica: "Decisione scandalosa" #SerieD #CalcioDilettanti #Chieti #Recanatese #TFN #GiustiziaSportiva #CalcioItaliano #Polemica #NewsCalcio #PlayOut #FairPlay - facebook.com facebook