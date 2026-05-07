Caso Bonacina il presidente del Cip | Reati gravissimi ma piena fiducia nella giustizia

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico ha commentato il caso Bonacina, definendo i reati coinvolti gravissimi. Ha aggiunto di riporre piena fiducia nell’operato della giustizia e ha espresso vicinanza alle persone coinvolte. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello sport e delle istituzioni, che attendono gli sviluppi delle indagini ufficiali. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni ufficiali sui dettagli del procedimento.

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis sul caso Bonacina: “Sono reati gravissimi. Dispiace perché è un atleta di alto livello, ma non possiamo che prenderne atto e dare fiducia alla giustizia”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caso Bonacina, il presidente del Cip: “Reati gravissimi, ma piena fiducia nella giustizia“ Notizie correlate Leggi anche: Calcio giovanile - Piena fiducia nel responsabile del settore della società del presidente Mazzoni. Sandro Vignini conferma Omoboni L'Impronta, il racconto del caso Garlasco e la fiducia degli italiani sulla giustiziaAGI - L'omicidio di Chiara Poggi e i protagonisti raccontati in un libro che affronta con taglio cronistico il caso Garlasco, vicenda giudiziaria tra... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Abusi sessuali e foto, 7 le vittime di Bonacina. Il silenzio del coach: Fa punti, tolleriamo; Atleta paralimpico Matteo Bonacina arrestato per abusi sessuali e stalking; Il campione paralimpico Matteo Bonacina arrestato per abusi: Aggrediva le atlete; Il campione paralimpico Bonacina arrestato per abusi sessuali e stalking. Caso Bonacina, accuse anche al dt Fuchsova: Clima permissivo e di terrore nella nazionaleSono almeno sei le vittime degli abusi compiuti dall'arciere paralimpico Matteo Bonacina, finito agli arresti domiciliari per stalking e violenza sessuale aggravata. È quanto emerge dall'ordinanza fir ... msn.com Notizia shock da Rivoli: il paralimpico Matteo Bonacina è stato arrestato per molestie e violenze su altre atlete. Sei le donne coinvolte, tra cui una allenatrice e atlete minorenni, in un periodo che va dal 2019 al 2024. Un caso che ha scosso il mondo dello sp - facebook.com facebook IL CASO Arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina, è accusato di abusi sessuali e stalking x.com