Caso Athena Strand | pena di morte per l’ex autista FedEx

In un caso che ha attirato molta attenzione, l'ex autista di FedEx è stato condannato alla pena di morte per l'omicidio di una bambina. Le registrazioni audio tra l'aggressore e la vittima hanno fornito dettagli sulla dinamica dell'episodio e sui loro scambi. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe ideato il rapimento sfruttando il suo camion per portare a termine l'azione.

? Cosa scoprirai Cosa hanno rivelato le registrazioni audio tra l'aggressore e la bambina?. Come ha pianificato l'autista il rapimento usando il suo camion?. Perché la difesa ha chiesto l'ergastolo invece della pena di morte?. Quali ricerche ha effettuato l'imputato su Google dopo il delitto?.? In Breve Elijah Strand ha testimoniato il dolore familiare durante l'udienza nel tribunale di Wise.. L'avvocata Susan Anderson ha richiesto l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.. Il procuratore James Stainton ha respinto ogni richiesta di clemenza per l'imputato.. Horner ha cercato su Google informazioni sulle telecamere di bordo dei camion FedEx.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Athena Strand: pena di morte per l’ex autista FedEx Before killing Athena Strand, Tanner Horner allegedly sexually assaulted a 16-year-old girl Notizie correlate Caso Athena Strand: il cinico ricatto del FedEx dopo l’omicidioUn tribunale del Texas sta valutando la condanna di Tanner Horner, il FedEx che ha ammesso la responsabilità per l’uccisione della piccola Athena... Caso Athena Strand: le prove video svelano l’orrore del rapitoreIl tribunale del Tim Curry Criminal Justice Center è stato teatro di una testimonianza straziante dopo il sequestro e l’omicidio della piccola Athena... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: USA - Texas. Tanner Horner condannato a morte; L’autista della FedEx Tanner Horner viene condannato a morte per il rapimento e l’omicidio di Athena Strand; Condannato a morte il conducente di FedEx che ha assassinato una bambina di sette anni negli Stati Uniti.; L’assassino di Athena Strand, sette anni, condannato a morte. Texas, novembre 2022. Athena Strand ha sette anni. A casa la aspetta un regalo di Natale: una Barbie consegnata da un corriere FedEx. Secondo gli investigatori, quel corriere è Tanner Horner, 34 anni. Dopo la consegna, avrebbe rapito la bambina, carican - facebook.com facebook Sono contrario alla pena di morte. In questo caso, però, con l'iniezione letale soffrirà troppo poco, ci vorrebbero le picconate! x.com