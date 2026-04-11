Un tribunale del Texas sta esaminando la richiesta di condanna nei confronti di un dipendente di FedEx, accusato di aver ammesso di essere responsabile dell’omicidio di una bambina di sette anni. La vicenda riguarda il caso di Athena Strand, con il dipendente che avrebbe utilizzato un ricatto legato al suo lavoro per compiere il gesto. La procedura giudiziaria prosegue per determinare le responsabilità e le eventuali sanzioni.

Un tribunale del Texas sta valutando la condanna di Tanner Horner, il FedEx che ha ammesso la responsabilità per l’uccisione della piccola Athena Strand, di 7 anni. I nuovi dettagli emersi durante il processo portano alla luce le ultime, gelide parole rivolte alla bambina e i tentativi del trentaquattrenne di negoziare con gli inquirenti dopo il crimine avvenuto nel novembre 2022. Il caso, che ha scosso la comunità di Lake Worth, si è riaperto con la presentazione di filmati delle telecamere di bordo e prove forensi che smentiscono la versione iniziale fornita dall’imputato. Horner aveva inizialmente sostenuto che l’accaduto fosse stato un incidente, ma le immagini mostrano chiaramente la piccola Athena viva e vigile all’interno del furgone delle consegne dopo essere stata portata lì dal conducente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Athena Strand: il cinico ricatto del FedEx dopo l’omicidio

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Argomenti più discussi: L’autista della FedEx si dichiara colpevole per l’omicidio capitale di Athena Strand, 7 anni, che aveva rapito e ucciso mentre le consegnava il regalo di Natale di Barbie; L’autista FedEx che ha ammesso di aver ucciso una bambina di 7 anni ha lanciato il suo corpo; I codardi repubblicani corrono per difendere le folli minacce di Trump contro i crimini di guerra in Iran.

Tanner Horner, corriere FedEx. Athena Strand, 7 anni. Lei non è più tra noi. Lui si è dichiarato colpevole di averla rapita e caricata sul suo camion; lei non ha gridato o chiesto aiuto, perché “altrimenti le avrebbe fatto male”. L’accusa ha confermato che il “DNA” x.com