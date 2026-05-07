Caso Alicia Amoruso | indagine su 5 persone e perquisizioni in ditta

Sono in corso indagini su cinque persone in relazione a un procedimento per omicidio colposo, con perquisizioni effettuate presso una ditta coinvolta. L'inchiesta si concentra sulle responsabilità di queste persone e sull'uso di documenti aziendali riguardanti la gestione del verde. Finora sono stati acquisiti vari atti e documenti, mentre le autorità continuano a esaminare le prove raccolte. La vicenda riguarda specifiche attività svolte dalla ditta coinvolta nel settore del verde urbano.

? Cosa scoprirai Chi sono i cinque indagati coinvolti nel procedimento per omicidio colposo?. Come hanno influito i documenti della ditta sulla gestione del verde?. Perché i funzionari comunali sono finiti sotto la lente dei carabinieri?. Quali negligenze tecniche hanno causato la caduta del pino a Bisceglie?.? In Breve Cinque indagati tra personale tecnico e dirigenti del Comune di Bisceglie.. Perquisizioni presso l'impresa incaricata della manutenzione del verde pubblico locale.. Indagine della Procura di Trani su negligenze nella gestione del patrimonio arboreo.. Analisi di registri e piani d'intervento per verificare i contratti di servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Alicia Amoruso: indagine su 5 persone e perquisizioni in ditta Notizie correlate Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero: perquisizioni nella ditta del verde e 5 indagati a Bisceglie. I nomiSvolta nelle indagini sulla tragica scomparsa di Alicia Amoruso, la dodicenne che ha perso la vita lo scorso 13 aprile, travolta da un pino sradicato... Morte Alicia Amoruso, blitz dei carabinieri: perquisizioni nell’azienda del verde pubblicoDa questa mattina sono in corso perquisizioni da parte dei carabinieri nella sede dell'impresa che gestisce in appalto la manutenzione del verde... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Morte Alicia Amoruso, blitz dei carabinieri: perquisizioni nell’azienda del verde pubblico; Bisceglie, morte di Alicia Amoruso: perquisizioni nella ditta di manutenzione del verde; Morte di Alicia Amoruso, perquisizioni nella ditta di manutenzione per la cura del verde a Bisceglie; Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero: perquisizioni nella ditta del verde e 5 indagati a Bisceglie. I nomi. Bisceglie, il cugino di Alicia Amoruso ottenne i fondi per sistemare la via dell’albero cadutoIl cugino di Alicia Amoruso, la ragazza uccisa dal crollo dell’albero lunedì mattina a Bisceglie, aveva chiesto di intervenire proprio in quella via già nel 2022. Ma i lavori non sono mai stati ... bari.repubblica.it Vento di burrasca in Puglia, 12enne uccisa da un albero a Bisceglie. Alicia Amoruso usciva da scuolaTrani, schiacciata dal pesante pino, la bambina è morta durante il trasporto in ospedale. Si indaga per omicidio colposo. A San Brunone di Taranto il 38enne Roberto Di Ponzio colpito da un paolo della ... quotidiano.net Inchiesta morte Alicia Amoruso, perquisita sede impresa che si occupa di manutenzione del verde https://www.bisceglie24.it/cronaca/inchiesta-morte-alicia-amoruso-perquisita-sede-impresa-che-si-occupa-di-manutenzione-del-verde/ - facebook.com facebook Morte Alicia Amoruso, blitz dei carabinieri: perquisizioni nell’azienda del verde pubblico x.com