Morte Alicia Amoruso blitz dei carabinieri | perquisizioni nell’azienda del verde pubblico

Questa mattina, i carabinieri hanno avviato delle perquisizioni presso la sede di un’azienda incaricata della manutenzione del verde pubblico a Bisceglie, in seguito alla morte di una donna. L’intervento si inserisce in un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli al momento. Le operazioni si sono svolte senza incidenti e coinvolgono personale delle forze dell’ordine che stanno esaminando documenti e materiali presso l’azienda.

Da questa mattina sono in corso perquisizioni da parte dei carabinieri nella sede dell'impresa che gestisce in appalto la manutenzione del verde pubblico a Bisceglie. L'attività si inserisce nell'inchiesta aperta dalla Procura di Trani per fare luce sulla morte di Alicia Amoruso, la dodicenne.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero: perquisizioni nella ditta del verde e 5 indagati a Bisceglie. I nomiSvolta nelle indagini sulla tragica scomparsa di Alicia Amoruso, la dodicenne che ha perso la vita lo scorso 13 aprile, travolta da un pino sradicato... Blitz dei Carabinieri Forestali nell'area industriale: sequestrata un'azienda per gravi reati ambientaliUn'importante operazione a tutela della salute pubblica e dell'ambiente è stata condotta nei giorni scorsi nell'area industriale del frusinate. Contenuti di approfondimento Morte di Alicia Amoruso, a Bisceglie blitz nella sede della ditta per la manutenzione degli alberiI carabinieri stanno indagando sulla morte della 12enne travolta da un pino all’uscita da scuola ... msn.com Morte di Alicia, il post del sindaco di Bisceglie, Angarano: Chiedo scusaDopo il silenzio per la scomparsa di Alicia Amoruso e la richiesta alle istituzioni di non essere presenti durante il funerale, ha rotto il silenzio il primo cittadino di Bisceglie che in un post ha s ... trmtv.it