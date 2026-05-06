Nelle indagini sulla morte di una ragazza di 12 anni, investita da un albero sradicato dal vento, sono state effettuate perquisizioni presso l’azienda coinvolta nella gestione del verde. Cinque persone risultano iscritte nel registro degli indagati. L’episodio si è verificato a Bisceglie lo scorso 13 aprile, quando la giovane è stata colpita da un pino abbattuto dalle raffiche di vento.

Svolta nelle indagini sulla tragica scomparsa di Alicia Amoruso, la dodicenne che ha perso la vita lo scorso 13 aprile, travolta da un pino sradicato dalle forti raffiche di vento. Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno fatto irruzione nella sede dell’impresa che gestisce, in regime di appalto, la manutenzione del verde pubblico per conto del Comune di Bisceglie. L'attività di perquisizione, coordinata dalla Procura di Trani, mira a fare piena luce sulle responsabilità legate alla cura e al monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino. I militari dell'Arma hanno acquisito una vasta mole di documenti e faldoni tecnici, fondamentali per ricostruire l'iter delle manutenzioni effettuate e verificare se lo schianto del pino potesse essere previsto o evitato attraverso interventi di messa in sicurezza più rigorosi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero: perquisizioni nella ditta del verde e 5 indagati a Bisceglie. I nomi

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