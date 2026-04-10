Su DAZN debutta “Giorgia’s Secret”, un nuovo format di interviste condotto da Giorgia Rossi. In questa serie, il calcio viene affrontato attraverso conversazioni che si spingono oltre gli aspetti sportivi, offrendo uno sguardo più personale e intimo sui protagonisti. La prima puntata presenta l’intervista a Diego Milito, che si racconta in modo diretto e senza filtri, all’interno di un format che mira a esplorare il lato più nascosto delle figure pubbliche del calcio.

Il nuovo format di Giorgia Rossi porta il calcio in una dimensione più intima e personale. Disponibile da oggi solo su DAZN “Giorgia’s Secret”, il nuovo format originale di interviste ideato e condotto da Giorgia Rossi, che porta il calcio in un territorio inesplorato, quello interiore. Giorgia Rossi accompagna i grandi protagonisti del calcio in una conversazione che alterna analisi, ricordo e confronto emotivo: un racconto intimo e diretto che prova a restituire profondità e complessità a figure spesso raccontate solo attraverso la superficie del successo. Un viaggio dentro il calcio, ma soprattutto dentro le persone che lo hanno reso grande. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Diego Milito si racconta in Giorgia’s Secret su DAZN, nuovo format interviste

Su Dazn via a Giorgia's Secret, Milito racconta Lautaro: "Darà tanto all'Inter. È eccezionale"Disponibile da oggi solo su Dazn “Giorgia’s Secret”, il nuovo format originale di interviste ideato e condotto da Giorgia Rossi, che porta il calcio...

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Chi butti giù dalla torre Trovate qualcuno che vi ami come Milito ama Zanetti Giorgia's Secret con Diego Milito è disponibile ORA su #DAZN x.com

Diego Milito incorona l'Inter di Chivu e Lautaro Martinez: "Mentalità eccezionale. Thiago Motta È fortissimo e..." - facebook.com facebook