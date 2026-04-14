I due operai morti in via Marturano Lorefice | Vittime del ‘dio profitto’ che produce scarti umani e sofferenza

Due operai sono deceduti in un incidente avvenuto in via Marturano. La loro morte ha suscitato reazioni di cordoglio e commenti sulla situazione della sicurezza sul lavoro nella zona. Un rappresentante ha commentato che queste tragedie sono il risultato di un sistema che privilegia il profitto a discapito delle condizioni di sicurezza e della dignità dei lavoratori, sottolineando come spesso manchino controlli adeguati. La comunità si trova a fare i conti con la perdita di due persone considerate ancora in piena forza.