I due operai morti in via Marturano Lorefice | Vittime del ‘dio profitto’ che produce scarti umani e sofferenza
Due operai sono deceduti in un incidente avvenuto in via Marturano. La loro morte ha suscitato reazioni di cordoglio e commenti sulla situazione della sicurezza sul lavoro nella zona. Un rappresentante ha commentato che queste tragedie sono il risultato di un sistema che privilegia il profitto a discapito delle condizioni di sicurezza e della dignità dei lavoratori, sottolineando come spesso manchino controlli adeguati. La comunità si trova a fare i conti con la perdita di due persone considerate ancora in piena forza.
"Palermo piange in questi giorni altre due vittime del lavoro. Ancora una volta piangiamo lavoratori nel pieno delle forze - mariti e padri, amici - vittime dell'assenza di adeguati controlli e di un sistema che cerca di lucrare a scapito della sicurezza e della dignità delle persone". A dirlo è.🔗 Leggi su Palermotoday.it
I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsiaSarà eseguita oggi al Policlinico l'autopsia sui corpi di Daniluc Tiberi Un Mihai, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni, i due operai morti cadendo...
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In ricordo delle 309 vittime del terremoto dell’Aquila. x.com