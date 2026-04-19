Dal lungomare alla villa comunale | Salerno presa d' assalto da cittadini e turisti

Oggi a Salerno il lungomare e la villa comunale sono stati frequentati da numerosi cittadini e turisti, attratti da una giornata di sole e temperature vicine ai valori estivi. La città si è popolata di persone che hanno scelto di passeggiare lungo le zone più note, creando un afflusso considerevole di visitatori. La giornata si è svolta senza particolari problemi di ordine pubblico o di traffico.

Complice la bellissima giornata di sole e temperature quasi estive, Salerno è stata invasa di visitatori e turisti in questa domenica. Da piazza della Libertà, al Solarium di Santa Teresa, fino al lungomare. Molto traffico in centro, da via Porto e lunga fila per il parcheggio di piazza della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assaltoTutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche... Salerno: Lungomare a rischio, crolli e incoscienza tra i turisti.Salerno, Lungomare a Rischio: Tra Erosione e Incuria, la Sfida della Sicurezza Il lungomare di Torrione, frazione di Salerno, si trova al centro di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 15 al 17 aprile; Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 16 al 19 aprile 2026; Legambiente Salerno, pulizia spiagge e iniziative per bambini al Lungomare Colombo - Salernonotizie.it. Salerno corre forte: Kadiri fa il vuoto, Volpe lascia il segno.SALERNO ( Pietro De Biasio) – Più di 1200 iscritti, un lungomare affollato e tempi di ottimo livello tecnico hanno caratterizzato l’undicesima edizione della Salerno Corre, evento nazionale omologato ... fidal.it Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 15 al 17 aprileTanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana. A Salerno torna la Mostra della Minerva, mentre a Tortorella è tempo della Festa Medioevale Intramoenia. Il Teatro Verdi mette in scena Il ... salernotoday.it CENTRODESTRA DI NUOVO COMPATTO, A SALERNO SI CHIUDE SU MARENGHI - La partita politica per le Comunali entra in una fase decisiva e a Salerno arriva un passaggio che può cambiare gli equilibri della corsa a Palazzo di Città. Nelle ultime ore facebook